So will die FDP das Klima schützen

Demonstranten der Bewegung Fridays for Future protestieren in Berlin gegen die Klimapolitik der FDP.

Von Thomas Hummel

Die Klimaszene in Deutschland hat aktuell einen Lieblingsgegner: die FDP. Die Gruppe Fridays for Future protestierte an diesem Freitag vor dem von Minister Volker Wissing geleiteten Bundesverkehrsministerium in Berlin und wollte dann vier Kilometer weiterziehen vor den Bundesparteitag der Liberalen am Gleisdreieck. Autobahnausbau, kein Tempolimit, Kampf gegen das Verbrenneraus, Verwässerung des Klimaschutzgesetzes - die "Fridays" werfen der FDP eine "klimapolitische Blockadehaltung" vor. Lukas Köhler aber, klimapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, sieht das ganz anders.

"Welche Blockadehaltung?", fragt er zurück. Der 37-Jährige erklärte vor dem Parteitag der Süddeutschen Zeitung: "Richtig ist, dass wir nicht jeden symbolpolitischen Unsinn mitmachen, der für den Klimaschutz überhaupt nichts bringt." Bei wirksamer Klimapolitik nehme die FDP stattdessen schon lange eine Vorreiterrolle ein. Der Abgeordnete nennt die Ausweitung des Treibhausgas-Emissionshandels der Europäischen Union, die das EU-Parlament Anfang der Woche beschlossen hat. Dadurch würden die Klimaziele künftig garantiert erreicht, weil klipp und klar festgelegt sei, wie viel Kohlendioxid noch ausgestoßen werden darf. "Dafür hat die FDP viele Jahre gekämpft - und zwar sehr lange auf verlorenem Posten", sagte er, "heute machen alle mit."

Ist der Disput also nur ein tragisches Missverständnis? Köhler und der stellvertretende Bundesparteichef Johannes Vogel legten kürzlich ein "Diskussionspapier" vor, das darstellt, wie aus liberaler Sicht Klimaschutz funktionieren soll. Herzstück des Plans ist auch hier ein Emissionshandel mit einer Obergrenze für Treibhausgas-Emissionen. Diesen Mechanismus gibt es in der EU bereits für Industrie und Energiewirtschaft, von 2027 an nun auch für die Bereiche Verkehr und Gebäude. Wer eine Tonne CO₂ in die Luft blasen will, muss dafür ein Zertifikat kaufen. Die Gesamtmenge nimmt von Jahr zu Jahr ab, weshalb ein solcher Erlaubnisschein potenziell immer teurer wird.

Köhler und Vogel wollen diesen Mechanismus für Verkehr und Gebäude, zwei Problembereiche der deutschen Klimapolitik, für Deutschland vorziehen, bereits für das kommende Jahr. Und dafür das Brennstoffemissionshandelsgesetz ändern, in dem aktuell ein Festpreis für eine Tonne CO₂ von 30 Euro steht. Das macht für einen Liter Benzin oder Diesel etwa sieben Cent aus. Wegen der hohen Energiekosten setzte die Bundesregierung für 2023 eine Erhöhung um fünf Cent aus, bis 2026 soll der Preis aber auf 55 bis 65 Euro steigen, um danach in den EU-Mechanismus überzugehen.

Ein solcher Zertifikatehandel birgt allerdings die Gefahr plötzlicher Preissprünge für Benzin, Diesel, Erdgas oder Erdöl, doch auch hierfür bietet die FDP eine Lösung an. Falls der Preis schnell nach oben geht, wollen die Liberalen entweder Zertifikate aus dem Folgejahr nutzen, was laut der sogenannten Lastenteilung der EU in geringem Umfang möglich ist. Oder sich Zusatzscheine aus anderen EU-Ländern kaufen, die sie nicht brauchen.

Der liberale Traum: Keine Verbote und trotzdem weniger Treibhausgase

Es ist der liberale Klimaschutztraum: Man setzt eine Obergrenze fest und dann können die Menschen tun, was sie für richtig halten, um diese einzuhalten. Keine Verbote, keine Einschränkungen, zumindest erstmal keine allzu höheren Preise - und trotzdem am Ende Reduktion der Treibhausgase. Die Frage, die sich die Klimaszene stellt: Ist der Vorschlag zielführend und damit die FDP glaubwürdig?

Niklas Höhne, Gründer der Denkfabrik New Climate Institute, sagt, er sei froh, dass von der FDP nach längerer Funkstille ein Vorschlag kommt zum Thema Klimaschutz. Er kündigt an, sich mit Lukas Köhler darüber austauschen zu wollen, "um gemeinsam ins Gespräch zu kommen". Dabei wird er dem FDP-Politiker allerdings sagen, dass der Plan seiner Ansicht nach ein paar Haken hat. "Es ist irreführend zu sagen: Hier ist ein fester Deckel für CO₂, der Preis bildet sich automatisch und anschließend geht alles einfach", sagt Höhne.

Wissenschaftler sehen in den FDP-Konzepten ein paar Haken

Er begründet das am Beispiel Heizung: Wer sich eine neue Anlage ins Haus baue, rechne mit einer Betriebsdauer von mindestens 20 Jahren. Da heute der CO₂-Preis niedrig sei, seien im vergangenen Jahr noch 600 000 Gasheizungen eingebaut worden. "Das ist ökonomisch fatal, denn in den 2030er-Jahren wird der Preis für Erdgas so steigen, dass diese Heizungsform richtig teuer wird", sagt Höhne. Dann steckten die Verbraucher in der Falle: Entweder hohe Kosten oder den Gaskessel ausbauen, obwohl der noch betriebsfähig ist.

Deshalb plädiert Höhne für einen "Mix aus Maßnahmen". Neben einem steigenden CO₂-Preis gehört für ihn auch Ordnungsrecht dazu, wie das im neuen Gebäudeenergiegesetz vorgesehen ist, das reine Öl- und Gasheizungen in Neubauten und bei einem Heizungsaustausch verbietet. Für Höhne ist das eine Art Hilfestellung für die Verbraucher, um rechtzeitig die richtigen Weichen zu stellen. FDP-Mann Köhler indes glaubt, dass die Menschen selbst klug genug seien, um einen steigenden CO₂-Preis vorherzusehen und ihre Schlüsse zu ziehen: "Da mach ich mir keine Sorgen."

Neben einer neuen Flexibilität im deutschen Klimaschutzgesetz und der Möglichkeit, gewisse Mengen CO₂ unter der Erde einzulagern, erneuern Köhler und Vogel die Forderung nach einem Sozialausgleich in Form eines Klimageldes. Das stand schon im Koalitionsvertrag der Ampelregierung, scheitert aber bislang daran, dass der Staat technisch keine Möglichkeit vorsieht, allen Bürgerinnen und Bürgern Geld auf ihr Konto zu überweisen. Das FDP-Finanzministerium arbeitet daran, eine solche Möglichkeit zu schaffen, es gibt vor allem Datenschutzhürden. Köhler hofft, dass sich diese Probleme noch im Laufe dieses Jahres lösen lassen.

Der Klimaforscher Höhne begrüßt das Klimageld, weist allerdings darauf hin, dass weder im Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung noch im Bundeshaushalt aktuell Geld dafür zur Verfügung stehe. Deshalb müssten erst die Einnahmen steigen oder woanders gespart werden, um Geld ausschütten zu können, so Höhne.

Bei aller Kritik erwartet Lukas Köhler dennoch, dass sein Plan Realität wird. "Ich wundere mich, dass die Grünen nicht sofort aufgesprungen sind", sagte er, eine Klimaschutzpartei müsse die FDP doch hier unterstützen. "Aber das kommt mit Sicherheit noch."