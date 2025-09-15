Der Thüringer Ex-Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich teilt nach seinem Austritt aus der FDP gegen frühere Parteifreunde aus. „Den letzten Anstoß gab mir die Feigheit von einem guten Dutzend FDP-Bundestagsabgeordneten bei der Abstimmung Ende Januar über das Zustrombegrenzungsgesetz. Dieses Gesetz scheiterte auch wegen dieser Hasenfüße“, sagte er der Bild-Zeitung. Bei der Abstimmung über den Unions-Gesetzentwurf Ende Januar stimmten 23 der 90 FDP-Bundestagsabgeordneten mit Nein oder Enthaltung oder nahmen nicht an der Abstimmung teil – obwohl die Fraktionsführung öffentlich eine Zustimmung angekündigt hatte. Das Gesetz scheiterte knapp. Über seine eigene politische Zukunft sagte er, das entscheide sich in den kommenden zwei Wochen.