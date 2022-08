Henning Höne, 35, will neuer Chef der FDP in Nordrhein-Westfalen werden. "Ich habe dem Landesvorstand angekündigt, dass ich mich für den Landesvorsitz bewerben werde", teilte Höne mit, der seit der verlorenen Landtagswahl im Mai der FDP-Fraktion vorsteht. Der amtierende Landesvorsitzende Joachim Stamp hatte am Donnerstag die FDP-Mitglieder im Land per E-Mail informiert, dass er im kommenden Januar bei der Neuwahl des Vorstandes nicht wieder antreten werde.