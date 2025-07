Die Partei möchte in Fußgängerzonen ausschwärmen, um Sorgen und Hoffnungen aus dem Volk einzusammeln. Ein internes Papier verrät, warum sich die Liberalen ausgerechnet auf diese Weise zurückkämpfen wollen.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

Achtung an alle, die in die Fußgängerzone gehen: Bald könnte man dort auf die FDP treffen. Nach dem Wahldebakel war die Partei weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden. Prominente Politiker wie Christian Lindner zogen sich ins Privatleben zurück. Die FDP muss sich neu aufstellen, was viel interne Arbeit erfordert. Jetzt wagt sie sich aber wieder nach draußen, obwohl 61 Prozent der Deutschen der FDP nach der Ampelzeit misstrauen, wie die Partei gerade durch eine eigene Umfrage erfahren hat.