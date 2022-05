Von Constanze von Bullion und Henrike Roßbach, Berlin

Jetzt wird also erst mal beschwichtigt. Ach was, sagen die Grünen in Berlin, Triumphgefühle habe bei ihnen keiner. Das Ergebnis in Nordrhein-Westfalen verschiebe die Kräfte innerhalb der Bundesregierung auch erst mal gar nicht. Und FDP-Chef Christian Lindner sagt: "Im Zentrum muss jetzt stehen der Amtseid, den wir als Regierungsmitglieder geleistet haben." Das Land also - "und nicht kleine oder größere Geländegewinne der FDP".