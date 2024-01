Warum FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai den Streit in der Ampel für nützlich hält und in seiner Partei eine große Mehrheit für das Bündnis sieht. Im Interview spricht er auch über Rufe nach neuen Schulden und seine Strategie für Europa- und Landtagswahlen.

Interview von Henrike Roßbach, Berlin

Für FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat das neue Jahr gleich mit einem ersten Spannungsbogen begonnen: Am 1. Januar endete die Mitgliederbefragung über den Verbleib der FDP in der Ampel, die parteiinterne Gegner des Bündnisses angestrengt hatten. Als Generalsekretär war Djir-Sarai dafür verantwortlich, dass die Online-Befragung glatt über die Bühne ging. Als Befürworter einer FDP in Regierungsverantwortung war er froh, dass am Ende eine knappe Mehrheit für die Ampel gestimmt hat. Vor dem Interview jedenfalls wirkt er ziemlich aufgeräumt.