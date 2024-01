Von Paul-Anton Krüger

Das Tempo bestimmt Marie-Agnes Strack-Zimmermann am liebsten selbst; das gilt gleichermaßen bei ihrem Hobby, dem Motorradfahren, wie ihrem Beruf, der Politik. Und so hat die FDP-Politikerin im Alter von 65 Jahren und nach eineinhalb Wahlperioden im Bundestag entschieden, noch einmal eine neue Herausforderung zu suchen. An diesem Sonntag, daran besteht kein Zweifel, werden die Freien Demokraten sie in Berlin zur Spitzendkandidatin für die Wahl zum Europäischen Parlament küren, die in Deutschland am 9. Juni abgehalten wird.