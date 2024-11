Von Bastian Brinkmann, Wolfgang Krach, Georg Mascolo, Nicolas Richter, Henrike Roßbach

In der Auseinandersetzung über den Bruch der Ampelkoalition Anfang November gerät die FDP weiter in Erklärungsnot. In internen Unterlagen findet sich gleich mehrfach, sogar in Überschriften, die Formulierung „D-Day“ – als Bezeichnung für den Tag des möglichen Koalitionsbruchs. Die FDP hatte dementiert, dass in der Partei ebendiese Wortwahl existiert habe. „Dieser Begriff ist nicht benutzt worden“, sagte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am 18. November auf ntv, als er gefragt wurde, ob der Begriff in FDP-Kreisen benutzt worden sei: „Das ist falsch.“