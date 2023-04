Auf dem Parteitag tritt Christian Lindner geradezu staatsmännisch auf. Dass eine der auffälligsten Persönlichkeiten hinter ihm, Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann, die Liberalen in die Europawahl führen soll, zeigt: Die FDP denkt schon an den nächsten Bundestagswahlkampf.

Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Die FDP hat an fünf Niederlagen bei Landtagswahlen zu kauen; in Niedersachen und Berlin sind die Liberalen sogar aus den Parlamenten geflogen. Dabei hatten sie, legt man Umfragen zu Grunde, eigentlich Themen identifiziert, die bei den Wählern auf Resonanz stoßen. Zumindest die Führung der Bundespartei um den Vorsitzenden Christian Lindner und Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat bei der Analyse neben landesspezifischen Faktoren ein Problem ausgemacht, auf das sie die Schwäche der Liberalen zurückführt: Dem Spitzenpersonal in den Ländern fehle es an Bekanntheit, selbst dort, wo die FDP mit Ministern prominent in der Regierung vertreten war.