Von Bastian Brinkmann, Berlin

Über eine der vielen negativen FDP-Meldungen konnten sie in der Partei doch noch lachen. Jemand hatte den Medien gesteckt, dass Christian Lindner das desaströse Ergebnis der Brandenburgwahl am Sonntag mit Vertrauten besprochen hatte. Oha, eine Geheimschalte? Die Aufregung darüber fanden sie in der FDP dann doch kurios. Jeder Parteichef bespricht immer an den Sonntagen der Wahl die Ergebnisse, das Gegenteil wäre besorgniserregend. Geheim an der Schalte ist nur, dass leider Journalisten sich nicht einwählen können.