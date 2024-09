Die FDP verliert bei der Brandenburgwahl krass, landet nur zwölf Stimmen vor den „Ungültigen“. Was aus Sicht der Liberalen jetzt für und was gegen den Koalitionsbruch spricht.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

Von Brandenburg hatte sich die FDP wenig erhofft, aber etwas mehr dann doch. Mehr als ein Prozent, eigentlich sogar mehr als zwei Prozent hätten es schon sein sollen. FDP-Chef Christian Lindner schmiss sich persönlich in den Wahlkampf. Es half nichts, die Liberalen kamen in Brandenburg nur auf 0,8 Prozent. Sicher, die Landtagswahl war sehr polarisiert zwischen SPD und AfD, doch neun andere Parteien erhielten in Brandenburg trotzdem mehr Zuspruch als die FDP. Die Partei hat sogar nur zwölf Stimmen mehr bekommen als die „Ungültigen“, die in der Statistik des Landeswahlleiters beinahe auch noch die Liberalen hinter sich gelassen hätten.