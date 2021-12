FDP-Bundesparteitag:Der doppelte Lindner

Die Corona-Pandemie setzt die Liberalen unter Druck. Parteichef Lindner zeigt sich nachdenklich in Sachen Impfpflicht - und wirbt energisch für den Koalitionsvertrag. Am Ende folgen ihm gut 90 Prozent der Delegierten.

Von Paul-Anton Krüger und Henrike Roßbach, Berlin

Christian Lindner gibt es an diesem Sonntag im alten Postbahnhof an der Luckenwalder Straße in Berlin in zwei Ausführungen. Die erste tritt gegen Mittag ans Rednerpult und sagt, gemessen im Ton: "Jeder hatte wohl gehofft und mit der Verfügbarkeit der Impfstoffe auch erwartet, dass dieser Winter ein anderer sein würde als der im vergangenen Jahr." Die Pandemie aber, die sei nicht überwunden, und mit diesen Realitäten müsse man umgehen.