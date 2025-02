Von Bastian Brinkmann, Berlin

Friedrich Hölderlin gilt als rätselhafter Dichter. Daher ist es selbst für eine mutige Partei wie die FDP gar rätselhaft mutig, mit Hölderlin in die letzten Tage des Wahlkampfs zu ziehen. FDP-Parteichef Christian Lindner macht es trotzdem. Am Sonntag spricht er auf einer Bühne vor dem Brandenburger Tor in Berlin darüber, dass die Liberalen in einer ersten Umfrage wieder bei fünf Prozent und damit im Bundestag gesehen werden. Monatelang wurde die FDP nur bei rund vier Prozent taxiert. Daher inspiriert die erquickende Fünf vom Institut Allensbach Lindner, ein Hölderlin-Zitat zu entlehnen: „Wo die Not wächst, wächst das Rettende auch“, ruft er dem Publikum zu.