Die FDP hat ein Herz für Selbständige. Da sollte es doch möglich sein, schnell einen Friseur zu finden, der sich um die FDP-Generalsekretärin kümmert. Nicole Büttner hatte gewettet, dass die Liberalen es in den Baden-Württemberger Landtag schaffen. Wetteinsatz waren ihre Locken. „Ich rasiere mir eine Glatze, wenn wir den Einzug in den Landtag verpassen“, hatte sie vor der Wahl versprochen – und muss es jetzt einlösen.