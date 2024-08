Die FDP hat sich Gedanken darüber gemacht, wie sich der Autoverkehr in Deutschland stärken ließe. Herausgekommen ist ein Papier mit dem Titel „Fahrplan Zukunft“, den das Parteipräsidium am Montag vorstellen will. Zuerst hatte die Bild am Sonntag (BamS) darüber berichtet.

Demnach haben die Liberalen fünf Punkte zusammengestellt, die aus ihrer Sicht zu einer besseren „Politik für das Auto“ beitragen. Der wichtigste Punkt betrifft das Thema Parken: Geht es nach der FDP, soll das in Innenstädten künftig nichts mehr kosten, zumindest in Kurzparkzonen, die in der Regel eine Parkdauer von bis zu zwei Stunden ermöglichen. Alternativ sprechen sich die Liberalen für eine deutschlandweite Park-Flatrate aus, quasi als Pendant zum 49-Euro-Ticket. Aus Sicht der Partei kann es so gelingen, wieder mehr Menschen in die deutschen Innenstädte zu locken.

Eigentlich entscheiden die Kommunen über das „Parkraummanagement“

Fahrradstraßen und Fußgängerzonen hingegen möchte die FDP künftig einschränken. Eine Umwandlung von Verkehrsflächen soll nur noch dann möglich sein, wenn ein schlüssiges Gesamtkonzept vorliegt und Anwohner sowie anliegende Gewerbe in den Prozess einbezogen werden, so steht es laut BamS im Fünf-Punkte-Plan.

Interessant sind beide Vorschläge vor allem deswegen, weil sie im Zuständigkeitsbereich der Kommunen liegen, also sowohl das sogenannte „Parkraummanagement“ als auch die Auszeichnung von Flächen für Radfahrer und Fußgänger. Die Bundespolitik kann darauf keinen direkten Einfluss nehmen. Hinzu kommt, dass das FDP-geführte Bundesverkehrsministerium die Entscheidungsfreiheit der Kommunen erst kürzlich gestärkt hatte: Dank einer Novelle der Straßenverkehrsordnung können Städte künftig deutlich leichter Tempo 30 anordnen, Flächen für den Rad- oder Fußverkehr umwidmen, Sonderfahrspuren für Busse einrichten und Parkplätze für Anwohner reservieren. Mehr als 1100 Städte und Gemeinden in Deutschland hatten sich genau das gewünscht.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai überzeugt das offenbar nicht. „Wir brauchen keine Anti-Auto-Politik, die mit immer neuen Beschränkungen und Verboten arbeitet“, sagte er der BamS. Das Auto bleibe ein wichtiger Bestandteil der individuellen Mobilität und Freiheit. „Mit unserer liberalen Verkehrspolitik wollen wir Freie Demokraten die Bürger weiter entlasten und uns aktiv gegen eine grüne Politik der Bevormundung wenden.“

Auch zu Fuß, mit Rad und Bahn solle man sich gut fortbewegen können, sagen die Grünen

„Ach ja, die FDP. Schon schade, was im Wahlkampf aus einigen Parteien wird“, kontert der Grünen-Verkehrspolitiker Stefan Gelbhaar. Er fordert, den öffentlichen Raum nicht aufs Auto auszurichten, sondern „auf den Menschen“. Dazu gehörten bessere Sharing-Angebote, emissionsfreie Fahrzeuge und „Technologieoffenheit“ – ein Wort, mit dem normalerweise die FDP argumentiert bei der Frage, welcher Autoantrieb der effizienteste ist. Gelbhaar interpretiert den Begriff anders. „Auch zu Fuß, mit Rad, Bus und Bahn soll man sich gut und sicher fortbewegen können“, sagt er, nicht nur mit dem Auto. Unter diesem Gesichtspunkt seien die Vorschläge der FDP nicht besonders hilfreich.

Zwei andere Aspekte, die im Fünf-Punkte-Plan der Partei stehen, sind indes alles andere als umstritten. So möchte die FDP begleitetes Fahren für Jugendliche schon ab 16 Jahren ermöglichen – eine Forderung, die die drei Ampel-Parteien bereits in ihren Koalitionsvertrag geschrieben hatten. Zudem wollen die Liberalen mithilfe von künstlicher Intelligenz mehr „Grüne Wellen“ im Straßenverkehr erzeugen, um den Schadstoffausstoß und das Unfallrisiko zu reduzieren. Auch hier ist nicht mit Gegenwehr der Koalitionspartner zu rechnen.

Und schließlich fordert die FDP ein Bekenntnis zur Formel 1: Der Sport sei ein Innovationstreiber für die Automobilindustrie und stärke den Tourismus, wovon insbesondere strukturschwache Regionen profitierten. Wer ein Formel-1-Rennen ausrichten will – in Deutschland kommen nur der Nürburgring oder der Hockenheimring infrage – muss mittlerweile aber Gebühren in zweistelliger Millionenhöhe zahlen. Für die Betreiber ist das ohne einen großen Investor trotz Ticket- und Werbeeinnahmen nicht zu stemmen. Seit vier Jahren hat deshalb hierzulande kein Formel-1-Grand-Prix mehr stattgefunden.