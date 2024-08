Von Vivien Timmler, Berlin

Die FDP hat sich Gedanken darüber gemacht, wie sich der Autoverkehr in Deutschland stärken ließe. Herausgekommen ist ein Papier mit dem Titel „Fahrplan Zukunft“, den das Parteipräsidium am Montag vorstellen will. Zuerst hatte die Bild am Sonntag (BamS) darüber berichtet.