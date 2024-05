EXKLUSIV Aufteilung der Familienarbeit hat sich gewandelt. Dem neuen Familienreport zufolge verbringen Mütter täglich zwei Stunden und 18 Minuten mit der Kinderbetreuung. Väter dagegen etwa eine Stunde weniger am Tag - aber trotzdem 28 Minuten mehr als noch im Jahr 2012. Dennoch wird die Hauptlast der Familienarbeit nach wie vor von Frauen geschultert. Zum Artikel (SZ Plus)

BKA warnt vor erheblichen Cyberrisiken. Nach Angaben des Bundeskriminalamts gab es im vergangenen Jahr zwei Prozent weniger registrierte Cyberstraftaten als im Vergleich zum Vorjahr. Entwarnung geben die Behörden dennoch nicht, weil die Dunkelziffer der Hackerangriffe groß und Angriffe aus dem Ausland sogar um 30 Prozent gestiegen seien. Zum Artikel (SZ Plus)

Israelische Armee rückt zum Flüchtlingscamp Dschabalia vor. Israelischen Medienberichten zufolge sollen Panzer auf dem Weg ins Zentrum eines Flüchtlingscamps in Dschabalia sein. Es handelt sich um das größte von insgesamt acht Flüchtlingslagern im Gazastreifen. Gleichzeitig gebe es Luftangriffe in der Region, heißt es aus Zeitungsberichten. Zum Liveblog

Neuer Wirbel um Wirtschaftsweise Grimm. Nach SZ-Informationen setzen in einem neuen Frühjahrsgutachten der "Wirtschaftsweisen" vier Sachverständige auf einen klimafreundlichen Güterverkehr mit Elektro-Lkws. Nur Veronika Grimm nicht. Sie engagiert sich für Wasserstoff. Im Raum stehen mögliche Interessenkonflikte zu ihrem hoch dotierten Posten bei Siemens Energy, das Wasserstoff zu seiner neuen Zukunftstechnologie auserkoren hat. Zum Artikel (SZ Plus)

FDP kritisiert Fehlanreize bei der Rente. Die FDP hat eine Rentendebatte in der Ampelkoalition ausgelöst. In ihrem Fünf-Punkte-Plan fordern die Liberalen "eine generationengerechte Haushaltspolitik" sowie "Korrekturen am gesetzlichen System der Altersvorsorge". Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kritisiert die Pläne und will an der Rente mit 63 festhalten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Lohr am Main: 15-Jähriger gesteht erstmals vor Gericht, seinen Mitschüler mit einem Kopfschuss getötet zu haben

Staatsschutz ermittelt: Unbekannte schaufeln Erde aus Schäubles Grab Unbekannte schaufeln Erde aus Schäubles Grab