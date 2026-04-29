Reden wir über Geld – so heißt ein beliebtes und unterhaltsames Interviewformat der SZ. Wenn die Bundesregierung über Geld redet, wird es leider nur selten unterhaltsam. Heute will das Kabinett seine Eckwerte für den Etat 2027 vorstellen. Und vorab lag beinahe Endzeitstimmung in der Luft , berichtet mein Kollege Claus Hulverscheidt. Nun aber soll es wohl doch gelingen. Und Menschen, die gern echte Cola trinken, also nicht Coke light oder zero, werden nicht begeistert sein. Denn Finanzminister Lars Klingbeil will unter anderem eine Abgabe auf zuckerhaltige Getränke einführen, um alles zu bezahlen.

Viel erheblicher allerdings als die Zucker-Abgabe ist es, dass der SPD-Chef den Bundeszuschuss an die Sozialversicherungen senken will. Zum Beispiel an die Krankenkassen, im nächsten Jahr um rund zwei Milliarden Euro. So jedenfalls gaben es die gesetzlichen Krankenversicherungen gestern bekannt. „Das ist dreist“, kommentierte Jens Baas, Chef der Techniker Krankenkasse, offensiv im Namen seiner Beitragszahler. Mein Kollege Bastian Brinkmann erinnert: Das trifft vor allem Geringverdiener und Menschen mit mittleren Gehältern.

Erste Einschnitte stehen also kurz bevor. Womöglich sind sie notwendig, aber wo sind die großen politischen Reden, um die Menschen mitzunehmen? Um zu erklären?

Wem nach dem Reden über Geld nach etwas Ablenkung zumute ist, der kann einen Blick auf die Superprominenten werfen, die auch Sorgen und Nöte haben, nur lustigere. „Trademark Yourself“ lautet unter ihnen der neueste Trend aus Angst davor, von künstlicher Intelligenz ersetzt zu werden. Matthew McConaughy hat sich offenbar die Soundzeile „alright, alright, alright“ sichern lassen, eine Zeile aus einem Film, in dem er mitspielte. Wohlgemerkt aus dem Jahr 1993. Taylor Swift möchte sich die Klangmarke „Hey, it's Taylor“ sichern. Immerhin etwas, was Normalsterbliche nicht nötig haben.

Was heute wichtig ist

Krankenkassen: Gesetzlich Versicherte sollen für Klingbeils Haushaltsprobleme zahlen. Das Gesundheitssystem finanziert sich auch mit Geld aus dem Bundeshaushalt. Dieser Zuschuss soll jetzt überraschend gekürzt werden – dabei war zuvor eine Erhöhung diskutiert worden. Klingbeil will die gesetzlich Versicherten nutzen, um seine Haushaltslücke zu verkleinern. Zum Artikel

Charles wirbt vor dem US-Kongress für Unterstützung der Ukraine. Während seiner Rede im Kongress versucht König Charles, das angeknackste Verhältnis zu den USA zu kitten. Er wirbt für die Nato: Er bete, „dass unser Bündnis weiterhin unsere gemeinsamen Werte verteidigt“. Unangenehme Themen, wie die Epstein Files, spart er aus. Von beiden Parteien wird sein Auftritt gefeiert. Zum Artikel

FC Bayern in der Champions League: Ein Fußballspiel? Ein Feuerwerk! Ein Orkan, der durch den Prinzenpark fegt, eine Partie mit historischen Qualitäten: Beim 4:5 in Paris kehren die Bayern trotz enormer Widerstände immer wieder zurück – und liefern sich mit PSG ein Spektakel. Zum Artikel

Trump kritisiert Merz: Hat bei Iran und Atomwaffen „keine Ahnung“. Der US-Präsident greift den deutschen Kanzler an: Merz halte es für „in Ordnung, wenn Iran eine Atomwaffe besitzt“. Zuvor hatte Merz den Amerikanern im Krieg mit Iran das Fehlen einer Strategie vorgeworfen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Wal-Transport fährt auf Ostsee weiter Richtung Fehmarn. Der Buckelwal hat die offene Ostsee erreicht. Ein mit Wasser gefüllter Lastkahn soll das Tier in die Nordsee bringen – die Rettungsmission rührt Helfer zu Tränen, unter anderem Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Nach Signal-Phishing: Die Suche nach dem Staatsmessenger. Nach der Phishing-Kampagne über Signal rückt die Sicherheit behördlicher Messenger neu in den Fokus. Wire ist derzeit der einzige Messenger, den Deutschlands oberste Cyberbehörde zertifiziert hat. Wire-Chef Benjamin Schilz sieht im Interview mit SZ Dossier die zentrale Schwachstelle nicht in der Verschlüsselung, sondern in offenen Architekturen und unzureichend kontrollierten Kontaktwegen. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: So werden Deutschlands Häfen sicherer. Deutschlands Seehäfen werden zur Frontlinie hybrider Angriffe: Cyberattacken, Drohnensichtungen und Sabotage nehmen zu. Zugleich wachsen ihre Aufgaben als Drehscheiben für Energielieferungen und Militärausrüstung. Die Branche forderte bislang vergeblich vom Bund Milliarden für Sicherheit und bessere Infrastruktur. Zum Briefing