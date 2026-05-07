Kennen Sie den Begriff „Vibe Shift“? Vor etwas mehr als einem Jahr, als US-Präsident Donald Trump wiedergewählt und in Deutschland die CDU unter Friedrich Merz stärkste Kraft wurde, war das Wort plötzlich Teil der Debatte. Es beschreibt die Abkehr vom linksliberal-grünen Zeitgeist, der noch vor wenigen Jahren dominierte.

Beweise für die Flüchtigkeit des Zeitgeists finden sich in der Migrationsdebatte. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) ist stolz auf seine „Migrationswende“. Gegen geltendes europäisches Recht wies er vor einem Jahr Bundespolizisten an, Geflüchtete an der Grenze abzuweisen, auch wenn sie Asyl beantragen wollen. 34 000 Menschen seien in den vergangenen zwölf Monaten zurückgewiesen worden, sagte er am Dienstag. Darunter seien im ersten Jahr rund 1300 Asylsuchende gewesen.

Der Effekt ist also gering, vor allem symbolisch. Illegale Migration nach Deutschland sinkt zwar, doch als wichtigsten Grund sehen Forscher das Ende des Bürgerkriegs in Syrien – nicht Dobrindts harte-Hund-Linie. Dafür belasten die Grenzkontrollen das Verhältnis zu den europäischen Nachbarn. Die wichtigsten Fragen und Antworten haben Markus Balser und Jan Diesteldorf aufgeschrieben.

Gegen die AfD scheint die harte Migrationspolitik nicht zu helfen, siehe Umfragewerte. Nicolas Richter warnt in seinem Kommentar davor, die Migrationsdebatte weiterzutreiben. Wer weiß, wo sie dann endet.

Die SPD trägt die Härte übrigens mit, wenn auch mit einigem Unwillen. Seltene Gemeinsamkeit unter den Koalitionspartnern ließ sich gestern beobachten, als CSU-Chef Markus Söder ein Selfie von sich und SPD-Vizekanzler Lars Klingbeil aus dem Münchner Stadion auf Instagram teilte. „Hier sind wir einer Meinung“, schrieb er. Endlich mal. Der FC Bayern spielte dann aber unentschieden – und verpasst damit den Einzug ins Champions-League-Finale. Eine Schiedsrichter-Entscheidung ist aus Münchner Sicht besonders ärgerlich.

Was heute wichtig ist

Bayern-Aus in der Champions League: Abgeprallt am Pariser Abwehrblock. Ein Tor fehlt zur Verlängerung: Die Bayern finden beim 1:1 im Rückspiel gegen PSG nie zu ihrem Spiel und verpassen das Champions-League-Finale. Ein Schiedsrichterfehler ärgert die Münchner maßlos – sie werden sich lange fragen, wie das Spiel ohne diesen Fehler ausgegangen wäre. Zum Artikel

Institut der deutschen Wirtschaft: IW senkt Konjunkturprognose für 2026 deutlich. Der Iran-Krieg wirkt sich merklich auf die deutsche Wirtschaft aus. Das IW sieht in diesem Jahr nur noch ein Wachstum von 0,4 Prozent – zuvor lag die Prognose bei 0,9 Prozent. „Der Iran-Krieg hat die zaghafte Erholung der deutschen Wirtschaft abgewürgt“, sagt IW-Ökonom Michael Grömling. Zum Artikel

Israel greift erstmals seit Waffenruhe Beiruter Vorort an. Zum ersten Mal seit Beginn der Waffenruhe hat Israel einen Vorort von Beirut angegriffen. Ein Hisbollah-Kommandeur ist dabei laut Medienberichten getötet worden. US-Präsident Trump behauptet, Iran habe zugestimmt, keine Atomwaffen zu besitzen. Zuvor hatte das Mullah-Regime Berichte über einen bevorstehenden Deal als überzogen zurückgewiesen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

EU will KI für Missbrauch-Deepfakes verbieten. KI-Anwendungen zum missbräuchlichen Erstellen von sexualisierte Deepfakes sollen in der EU künftig verboten sein. Es soll ab 2. Dezember 2026 gelten und explizit auch das Erstellen von Inhalten mit sexuellem Kindesmissbrauch verbieten. Zum Artikel

Fall Epstein: Gericht veröffentlicht Epsteins angeblichen Abschiedsbrief. Ein Gericht in New York hat einen angeblichen Abschiedsbrief des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Ein Zellengenosse Epsteins soll das Schreiben nach einem ersten mutmaßlichen Suizidversuch des Sexualstraftäters im Juli 2019 in einem Comic-Roman gefunden haben, berichtet die New York Times. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: So steht es um den Datenschutz. Deutschlands oberste Datenschützerin hat gestern ihren letzten Tätigkeitsbericht vorgestellt. Fast 12 000 Beschwerden und Anfragen wurden 2025 an die scheidende Bundesdatenschutzbeauftragte Louisa Specht-Riemenschneider gerichtet. Sie kritisiert einige Vorhaben der Bundesregierung. Auch wichtig: Nur 15 der insgesamt 167 Rechenzentren des Bundes nutzen Abwärme. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Chinas Lieferkettenpolitik trifft EU-Unternehmen. Chinas neues Abwehrpaket gegen wirtschaftlichen Zwang steigert die Risiken für deutsche Firmen im Chinageschäft: Während Europa auf Transparenz und Sorgfaltspflichten setzt, hat China Informationen über Lieferanten zur Frage der nationalen Sicherheit erklärt. Wer EU-Regeln befolgt, macht sich möglicherweise in China strafbar. Zum Briefing