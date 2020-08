FC Bayern:Flicks Werk

Von Christof Kneer und Philipp Selldorf

Am Abend haben sich die beiden Trainer in Paris noch zum Essen getroffen. Sie hätten sich ausgezeichnet verstanden, erinnert sich ein Teilnehmer, wobei eine Frage damals, vor etwa anderthalb Jahren, auf rätselhafte Weise offengeblieben sei. Ob da wirklich zwei Trainer am Tisch gesessen hätten, also Thomas Tuchel und Hansi Flick - oder ob der eine von beiden, Flick, eher in seiner Eigenschaft als Privatier, Ehemann, Vater und Großvater aufgetreten ist? Es sei viel von Enkeln die Rede gewesen, und davon, wie man die Möbel eines schwedischen Herstellers am versiertesten zusammenschraubt. Fußball? Ja, schon auch. Aber eher am Rande.