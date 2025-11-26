Das Video ging vergangene Woche viral – und hat nun ein Nachspiel. Eine Gruppe demokratischer Senatoren und Abgeordneter des Repräsentantenhauses mit militärischem Hintergrund richtete sich darin direkt an Angehörige des Militärs und der Nachrichtendienste. Sie fordern sie dazu auf, für das Gesetz und die Verfassung einzustehen. Der Kernsatz lautet: „Niemand muss Befehle ausführen, die gesetzeswidrig sind oder gegen die Verfassung verstoßen.“