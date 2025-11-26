Das Video ging vergangene Woche viral – und hat nun ein Nachspiel. Eine Gruppe demokratischer Senatoren und Abgeordneter des Repräsentantenhauses mit militärischem Hintergrund richtet sich darin direkt an Angehörige des Militärs und der Nachrichtendienste. Sie fordern die Soldaten dazu auf, für das Gesetz und die Verfassung einzustehen. Der Kernsatz lautet: „Niemand muss Befehle ausführen, die gesetzeswidrig sind oder gegen die Verfassung verstoßen.“
Virales Video mit NachspielTrump nannte sie „Verräter“, jetzt lädt das FBI die Demokraten vor
Lesezeit: 3 Min.
Sechs demokratische Kongressmitglieder erinnerten Soldaten daran, dass sie sich gesetzeswidrigen Befehlen widersetzen dürfen. Nun hat das FBI die Politiker im Visier – das Vorgehen wirft Fragen auf.
Von Charlotte Walser, Washington
