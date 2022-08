Warum auch in Bayern bald ein Abitur ohne "Faust" möglich ist

Der "Faust" in handlicher Form: Reclam verlegte das Drama erstmals 1867 (links), in der Mitte eine Ausgabe aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, rechts eine aktuelle.

Goethes berühmtes Werk ist die einzige Pflichtlektüre an den Gymnasien im Freistaat - allerdings nicht mehr lange. Über die Frage, ob es Bücher gibt, die man gelesen haben muss.

Von Paul Munzinger

Die Gretchenfrage der schulischen und besonders der gymnasialen und ganz besonders der bayerischen gymnasialen Bildung lautet: Gibt es Dinge, die alle lernen müssen, damit sie am Ende der Schulzeit nicht wie arme Tore dastehen, so klug als wie zuvor? Gibt es Bücher, die man gelesen haben muss, um Mensch zu sein, ja sein zu dürfen? Oder sind einzelne Titel nur Schall und Rauch - und entscheidend ist nicht was, sondern dass gelesen wird?