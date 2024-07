Der Abgeordnete Al Pinkerton hatte in einer der Bänke ganz hinten Platz genommen, er war extra früher gekommen. Das Londoner Unterhaus versammelte sich am Dienstag erstmals seit der Wahl, um einen Sprecher zu wählen. Und weil es in der Kammer im Palace of Westminster nicht genug Sitzplätze für alle 650 Abgeordneten gibt, mussten viele stehen oder auf den Treppen hocken. Nicht aber Al Pinkerton, neu gewählter Abgeordneter der Liberaldemokraten – dachte er. Bis wenige Minuten vor Beginn Nigel Farage sich den Weg durchs Gedränge in die Kammer bahnte. Parteichef Farage war als einer der Redner vorgesehen, weshalb er einen Sitzplatz brauchte. Und von den für die Sitzordnung Verantwortlichen wurde ein Platz in der letzten Reihe der Oppositionsbänke auserkoren: Pinkertons Platz.

Vor ein paar Tagen erst hatte Nigel Farage seine Wahl und die von vier weiteren Reform-Abgeordneten als „Beginn einer Bewegung“ bezeichnet. Er meinte damit zwar eine andere Art der Bewegung, aber das ist trotzdem eine der Fragen, die es seit der Wahl im Königreich gibt: Ist das Ergebnis für Reform UK Ausweis eines von der gewaltigen Labour-Mehrheit nur vertuschten Rechtsrucks?

Rechts der konservativen Tories gibt es im Vereinigten Königreich verschiedene Parteien. Die UK Independence Party (UKIP) wurde 1993 gegründet, berühmtestes Mitglied und langjähriger Vorsitzender war ein gewisser Nigel Farage, der bisher siebenmal vergeblich versucht hatte, einen Wahlkreis zu gewinnen, ehe ihm das nun im achten Anlauf gelang. Farage verließ UKIP nach dem Brexit-Votum 2016 und gründete 2018 die Brexit-Partei, die 2021 in Reform UK umbenannt wurde. Zwischendurch war er gut bezahlter TV-Moderator im rechten Nischenfernsehen und verstand sich als künftiger Wahlhelfer für Donald Trump, ehe er sich kurz vor der Wahl entschied, seine Partei als Vorsitzender wieder zu übernehmen.

Reform UK ist eher Firma als Partei, mit Farage als Mehrheitseigner

„Seine Partei“ ist hier übrigens wörtlich zu verstehen: Reform UK ist keine Partei im klassischen Sinn, sondern eine „Limited Company“, eine Firma, deren Mehrheitseigner Farage ist. Der Geschäftsmann und Multimillionär Richard Tice, ehemals Parteispender bei den Tories, hält die zweitmeisten Anteile, der Guardian berichtete kürzlich, dass Tice die Partei großteils mit seinem Geld finanziert. Tice ist seit vergangener Woche einer der fünf gewählten Reform-Abgeordneten im Unterhaus.

Farage wie auch Anhänger der britischen Rechtsruck-These verweisen gerne auf die absoluten Zahlen dieser Wahl: Reform UK bekam 4,1 Millionen Stimmen, das entspricht 14,3 Prozent – damit wäre Reform UK drittstärkste Kraft im Vereinigten Königreich. Wegen des Wahlsystems aber, in dem nur der jeweilige Wahlkreissieger ins Unterhaus einzieht, mündeten die Zahlen für Reform UK in lediglich fünf Sitze im Unterhaus. Nur, ganz so eindeutig wie Farage behauptet, ist die Sache mit den Zahlen nicht.

Bei der Wahl entschieden sich auch 1,9 Millionen Briten für die Grünen – mehr als je zuvor. Die Liberaldemokraten wiederum erhielten in etwa gleich viele Stimmen wie 2019, und 9,7 Millionen Briten wählten Labour. Zusammengerechnet also stimmten mehr als 15 Millionen Briten für Parteien links der Mitte. Selbst wenn man die Stimmen der Konservativen, von Reform UK und UKIP zusammenzählt, bleiben mehr als vier Millionen Differenz: Vier Millionen mehr Briten wollten linksgerichtete Parteien als jene auf der rechten Seite. In Prozent ausgedrückt: 38 Prozent entschieden sich für die Rechten, die Tories eingerechnet, 53 Prozent entschieden sich für Links inklusive Labour.

Das Gros der Briten stimmte 2024 für Links-Parteien

Auch im historischen Vergleich lässt sich kein Beleg für den angeblichen Rechtsruck finden, jedenfalls dann, wenn man das gesamte Parteienspektrum betrachtet und nicht nur das Ergebnis für Reform UK ausklammert. 2019 stimmten 14,8 Millionen Briten für Labour, die Lib Dems und die Grünen (46 Prozent) – 14,6 Millionen wählten die Tories, die Brexit-Partei und UKIP (45 Prozent). Die Tories gewannen die Wahl 2019 deshalb mit einer deutlichen Mehrheit, weil Labour in vielen Wahlkreisen auf Platz zwei landete. Das heißt: 2024 stimmten mehr Menschen, prozentual und absolut, für Links-Parteien, und weniger für Rechts-Parteien. Die deutliche Verbesserung für Reform UK beziehungsweise die Brexit-Partei allein lässt sich indes auch durch eine strategische Entscheidung der Partei begründen: 2024 stellte die Partei mehr als doppelt so viele Kandidaten auf als vor fünf Jahren.

Ein Rechtsruck? Oder, vielleicht sogar: ein Linksruck? Weder noch, sagt Claire Ainsley, ehemalige Politikberaterin des neuen Premierministers Keir Starmer und nun Direktorin des Thinktanks „Progressive Policy Institute“. Die britischen Wähler „sind und bleiben traditionell in der politischen Mitte“, sagt Ainsley. Differenziert betrachtet könne man lediglich feststellen: „In Wirtschaftsfragen scheint das Land eher Mitte-links zu stehen, kulturell eher Mitte-rechts.“

Die britischen Wähler sind dafür allerdings beidseitig unzufrieden, das zeigt die zweitniedrigste Wahlbeteiligung in hundert Jahren. Gleichzeitig traten so viele Parteien und Kandidaten an wie noch nie – was in Kombination mit der Wähler-Unzufriedenheit zu einer nie da gewesenen Wähler-Unentschiedenheit führte. Allein eine halbe Million Briten etwa stimmten für die sechs parteilosen Abgeordneten. Noch nie gab es so viele Parteilose im Unterhaus nach einer Wahl wie jetzt. Und: 14 Parteien, wenn man die Parteilosen als eine Gruppe zählt, erhielten einen oder mehr Sitze. Auch das ist ein Novum in der jüngeren Wahlgeschichte.