Die britische Regierung bringt Asylbewerber in Hotels unter, nun untersagen Gerichte das in einem Fall in Epping. Und es zeigt sich, wie schwer sich Keir Starmer und seine Minister tun im Umgang mit der Rhetorik von Leuten wie Nigel Farage.

Von Michael Neudecker, London

In den gepolsterten Bänken des kleinen Raumes 71 am Berufungsgericht in der Londoner Innenstadt saßen am Donnerstagvormittag Menschen mit Perücken oder Laptops, live übertragen im Internet. Die Anwälte und die Reporter waren hier, um die nächste Runde in einem Fall zu bestreiten und beobachten, in dem es nicht um ein Verbrechen ging, nicht um Mord etwa oder Betrug. Sondern um eine Grundsatzfrage, deretwegen seit ein paar Monaten ein paar Dutzend Briten in mehreren Städten auf der Straße stehen und protestieren. Viele von ihnen tragen die englische Fahne mit dem St.-Georgs-Kreuz.