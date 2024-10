Von Constanze von Bullion, Sina-Maria Schweikle, Berlin

Sie kann ein Hort des größten Glücks sein, aber eben auch eine ganz private Hölle, die Familie. Und sie verändert sich schnell in Deutschland. Längst sind aus dem traditionellen Vater-Mutter-Kind-Modell viele Patchwork-, Trennungs- oder Regenbogenfamilien geworden, in denen mal neu geheiratet, mal gemeinschaftlich erzogen, dann wieder nach Kräften gestritten wird. Die Gesetzbücher allerdings bilden die veränderte Familienwirklichkeit oft nicht ab. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will deshalb ein Paket von Neuerungen auf den Weg bringen. Es ist eine der größten Familienrechtsreformen in Jahrzehnten, und in Teilen umstritten.