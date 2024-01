Die Grünen im Bundestag pochen auf einer Korrektur der Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zur Förderung von Familien. Der Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch sagte am Freitag der Süddeutschen Zeitung, mit der Kindergelderhöhung Anfang 2023 auf 250 Euro pro Kind habe die Ampelkoalition Familien in der Mitte der Gesellschaft stärker entlastet als die mit sehr viel Geld. "Um das auch weiterhin zu tun, muss das Kindergeld nun weiter mit dem Kinderfreibetrag steigen." Lindner will laut Koalitionskreisen den Freibetrag für Kinder anheben, der die Steuerlast von sehr gut verdienenden Eltern verringert, nicht aber das Kindergeld, das für die meisten Familien maßgeblich ist. "Bestverdienende werden durch die Erhöhung der Kinderfreibeträge um mehr als 100 Euro pro Jahr entlastet, Familien in der Mitte dürfen nicht ohne Kindergelderhöhung leer ausgehen", sagte Grünen-Politiker Audretsch. Er verwies darauf, dass die geplante Kindergrundsicherung vorsieht, das Kindergeld künftig automatisch zu erhöhen. Der Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) steckt allerdings fest, weil die FDP Korrekturen fordert.