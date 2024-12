Das Elterngeld ist einer Studie zufolge heute deutlich weniger wert als zu seiner Einführung 2007. Die staatliche Leistung, die den Lohn in der Zeit nach Geburt eines Kindes ersetzt, verlor in den 16 Jahren bis 2023 rund 38 Prozent an Kaufkraft, wie aus einer noch unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Einen Inflationsausgleich habe es nie gegeben. Eltern, die kein eigenes Einkommen erzielen, erhalten den Mindestbetrag von 300 Euro monatlich. Dieser sei seit Einführung der Leistung nicht mehr angepasst worden. Aber auch besserverdienende Eltern müssten starke Verluste hinnehmen – der Höchstsatz von 1800 Euro wurde jahrelang nicht nach oben angepasst.