Die Bundesregierung hat die geplante Aussetzung des Familiennachzugs für Kriegsflüchtlinge auf den Weg gebracht. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch einen entsprechenden Vorschlag von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Der Nachzug engster Angehöriger von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten soll damit für zwei Jahre gestoppt werden. Bundestag und Bundesrat müssen darüber noch entscheiden.

Karl Kopp von Pro Asyl übt daran scharfe Kritik: Zwar stünden die Kommunen vor allem durch ukrainische Kriegsflüchtlinge vor „massiven Herausforderung“, aber der Bund hätte viel mehr Unterstützung leisten können und müssen. Jetzt fahre Dobrindt eine „harte Linie“. Motto: „Das alte freundliche Gesicht von Merkel ist zu Ende.“

Damit treffe der CSU-Politiker aber überwiegend „sehr schwache Personen in Gefahrensituationen: Kinder, Frauen, Kranke“, sagt Kopp, „die jetzt zwei Jahre nicht zu ihren Lieben dürfen“. Das mache „die Familien kaputt, erschwert den Integrations- und Teilhabeprozess und bringt Familienmitglieder in der Herkunftsregion in Gefahr“. Das sei „schäbig“ und „unseriös“, kritisiert der Menschenrechtsaktivist.

Weitere Nachrichten: US-Regierung verweigert Visa für Studenten, Praktikanten und Au-Pairs: Deutschland und Ukraine bauen weitreichende Raketen; Hendrik Streeck wird Drogenbeauftragter.

<strong>Zum Weiterhören und -lesen:</strong>

Einen Text zu der verschärften Asylpolitik lesen Sie hier.

Hier ein Beitrag über den neuen Drogenbeauftragten der Bundesregierung.

Und hier ein Interview über Harvard im Ausnahmezustand.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.