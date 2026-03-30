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TeilhabeSo will Familienministerin Prien die Kinder- und Jugendhilfe reformieren

Lesezeit: 3 Min.

Auch die Opposition lobt den Entwurf einer Reform der Kinder- und Jugendhilfe aus dem Ministerium von Karin Prien (CDU).
Auch die Opposition lobt den Entwurf einer Reform der Kinder- und Jugendhilfe aus dem Ministerium von Karin Prien (CDU). Bernd von Jutrczenka/DPA

Das Bundesfamilienministerium sieht ein gutes Aufwachsen vieler Kinder in Deutschland gefährdet – wenn sich nicht etwas an den Strukturen ändert. Nun liegt ein Entwurf vor.

Von Valerie Höhne

Das Bundesfamilienministerium sieht die Kinder- und Jugendhilfe vor „großen Herausforderungen“. Sie seien so groß, dass „ihre ‚Garantenstellung‘ für ein gutes und sicheres Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland grundsätzlich infrage“ stünde, sollte „eine Entlastung ihrer Strukturen nicht zeitnah erfolgen“. So steht es in einem Referentenentwurf des Familienministeriums zu einer Reform der Kinder- und Jugendhilfe, der vom Portal Politico veröffentlicht wurde. Ein Referentenentwurf ist noch kein fertiger Gesetzentwurf. Bis Mitte April können auch betroffene Verbände ihre Einschätzungen dazu abgeben.

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