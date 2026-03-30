Das Bundesfamilienministerium sieht die Kinder- und Jugendhilfe vor „großen Herausforderungen“. Sie seien so groß, dass „ihre ‚Garantenstellung‘ für ein gutes und sicheres Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland grundsätzlich infrage“ stünde, sollte „eine Entlastung ihrer Strukturen nicht zeitnah erfolgen“. So steht es in einem Referentenentwurf des Familienministeriums zu einer Reform der Kinder- und Jugendhilfe, der vom Portal Politico veröffentlicht wurde. Ein Referentenentwurf ist noch kein fertiger Gesetzentwurf. Bis Mitte April können auch betroffene Verbände ihre Einschätzungen dazu abgeben.
TeilhabeSo will Familienministerin Prien die Kinder- und Jugendhilfe reformieren
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Das Bundesfamilienministerium sieht ein gutes Aufwachsen vieler Kinder in Deutschland gefährdet – wenn sich nicht etwas an den Strukturen ändert. Nun liegt ein Entwurf vor.
Von Valerie Höhne
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