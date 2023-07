Die geplante Streichung des Elterngeldes ab einem zu versteuernden Haushaltseinkommens von über 150 000 Euro pro Jahr soll nicht rückwirkend gelten, sondern erst für Geburten ab dem 1. Januar 2024. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesfamilienministeriums am Sonntag der Funke Mediengruppe: "Wer bereits Elterngeld oder Elterngeld plus bezieht, hätte weiter Anspruch darauf. Es gilt ein Bestandsschutz." Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch seinen Haushaltsentwurf für 2024 verabschiedet. Der Bundestag soll den Haushalt Anfang Dezember beschließen. Bis dahin ist die Streichung des Elterngeldes für Besserverdiener ein Vorschlag des Familienministeriums, um Einsparungen für die Kindergrundsicherung zu ermöglichen. Den Plänen zufolge soll der Kreis der Elterngeldberechtigten verkleinert werden. So soll die Einkommensgrenze von 300 000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen pro Paar auf 150 000 Euro gesenkt werden.