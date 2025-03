Rund 1,67 Millionen Väter und Mütter in Deutschland haben im vergangenen Jahr Elterngeld erhalten. Damit sank die Zahl der Empfänger im Vergleich zu 2023 um rund 95 000 Menschen oder 5,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Demnach ging der Wert im dritten Jahr in Folge zurück und lag 2024 etwa 10,6 Prozent niedriger als 2021. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum ging die Zahl der Geburten nach vorläufigen Angaben um etwa 15 Prozent zurück. Das Elterngeld bezeichnet die Lohnersatzleistung, die Mütter und Väter nach der Geburt eines Kindes erhalten, wenn sie zu Hause bleiben. Einen Zuwachs gab es beim Elterngeld Plus. Das Elterngeld Plus fällt nach Angaben des Bundesamts monatlich niedriger aus als das Basiselterngeld, wird dafür aber länger gezahlt, so dass es insgesamt den gleichen Gesamtbetrag ergibt.