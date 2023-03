Vor der Klausurtagung des Bundeskabinetts fordern Familienbischof Heiner Koch und ein Bündnis katholischer Verbände die Bundesregierung dazu auf, die geplante Reform der Familienleistungen nicht am Geld scheitern zu lassen. "Es geht jetzt darum, angemessene Mittel für eine erfolgreiche Reform zugunsten von Kindern und Familien zur Verfügung zu stellen", so Koch. Unterdessen warf die Union der Bundesregierung vor, mit falschen Zahlen zu arbeiten, weil sich die Statistik zur Nutzung des Kinderzuschlags auf das Jahr 2018 beziehe. Das Kabinett kommt am Sonntag und Montag zu einer Klausur zusammen, Thema ist unter anderem die Kindergrundsicherung, eines der zentralen Projekte der Ampel-Regierung. Derzeit gibt es Streit über die Finanzierung des Vorhabens. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) hat dafür zusätzliche Mittel in Höhe von rund zwölf Milliarden Euro veranschlagt. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte das bisherige Konzept als unausgereift bezeichnet.