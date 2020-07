Von Cerstin Gammelin, Berlin

Die Betrugsaffäre um den mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard sorgt nun auch für Turbulenzen in der großen Koalition. Am Montag wurde bekannt, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) offenbar nicht über Ermittlungen der Finanzaufsicht Bafin gegen den Zahlungsdienstleister Wirecard wegen des Verdachts mutmaßlicher Marktmanipulation informiert hat. "Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt darüber keine Informationen vor", sagte ein Sprecher des Ministers in Berlin.

Scholz war am 14. Februar 2019 von der Bafin über den Betrugsverdacht informiert worden und hatte danach in engem Austausch mit den Behörden gestanden. Dass er der Kanzlerin nicht über die Ermittlungen berichtet hat, ist deshalb heikel, weil sich Merkel persönlich Anfang September 2019 auf einer Reise nach China für Wirecard eingesetzt hatte - und nun selbst in der Verlegenheit ist, ihren Einsatz erklären zu müssen. Die Kanzlerin habe das Thema angesprochen, aber zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis von den Ungereimtheiten gehabt, sagte eine Regierungssprecherin am Montag. Die Bundesregierung werde sich um "umfassende Aufklärung" bemühen, Wirecard sei ein "großes und wichtiges Thema".

Scholz' Sprecher versuchte, den Vorwurf gegen den Minister zu entkräften. Scholz habe kaum mehr gewusst, als in der Zeitung gestanden habe. Es sei ja im Februar 2019 "öffentlich bekannt geworden, dass es Vorwürfe gegen das Unternehmen gebe. Die Presse habe breit berichtet. Der "Informationssachstand" des Ministers sei "nicht so viel detaillierter gewesen als ohnehin in den Zeitungen stand".

Auf Drängen der Opposition einigten sich die Obleute des Finanzausschusses im Bundestag am Montag auf eine Sondersitzung des Gremiums am Mittwoch kommender Woche. Scholz hatte bereits am vergangenen Freitag schriftlich mitgeteilt, dass er zu einer Sondersitzung erscheinen werde. Auf Drängen der SPD einigten sich die Fraktionen, auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) einzuladen. Altmaier ist für die Wirtschaftsprüfer zuständig. Vorgeladen ist auch ein Vertreter der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR), die mit der Analyse der Wirecard-Bilanz beauftragt war. Die Bundesregierung hat den Vertrag inzwischen zum Ende 2021 gekündigt.

Es sei nicht hinzunehmen, dass alle Beteiligten "auf Dienst nach Vorschrift" verwiesen, sagte Grünen-Finanzexperte Danyal Bayaz. Merkels Einsatz sei nicht das Problem, sondern "dass sie das zu einem Zeitpunkt gemacht hat, an dem sie von den zuständigen Ministern und Behörden schon längst hätte gewarnt sein müssen". Florian Toncar von der FDP forderte zu klären, "ob Wirecard als vermeintliches Vorzeigeunternehmen von der Politik eine Vorzugsbehandlung bekommen habe". Die Sondersitzung sei "die letzte Chance, einen Untersuchungsausschuss abzuwehren", sagte Linken-Fraktionsvize Fabio De Masi.