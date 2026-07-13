Der mutmaßliche Mordfall um die britische Brexit-Ikone Ann Widdecombe wird nun doch von der Anti-Terror-Polizei übernommen. Nach der Festnahme eines 28-jährigen Mannes am Wochenende seien „neue Informationen und Beweise“ bekannt geworden, teilten die Ermittler mit. Zunächst war bei dem aufsehenerregenden Fall nicht von einem terroristischen Hintergrund ausgegangen worden. Bei dem Verdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um einen Briten. Die 78 Jahre alte Brexit-Befürworterin Widdecombe war am vergangenen Donnerstag in ihrem Haus im Dartmoor in der Grafschaft Devon tot aufgefunden worden. Ihre Leiche wies schwere Verletzungen auf.