24. August 2018, 18:56 Uhr Fall Sami A. Stillgehalten

Das Bundesinnenministerium von Horst Seehofer war eingeweiht über den Plan der Behörden, den Islamisten nach Tunesien abzuschieben. Es informierte die Richter in Gelsenkirchen aber nicht, obwohl diese es zuvor verlangt hatten.

Von Constanze von Bullion , Berlin

Vor der Abschiebung des Tunesiers Sami A. wusste man im Haus von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Bescheid, dass das Verwaltungsgericht (VG) Gelsenkirchen dringend gebeten hatte, über Abschiebungspläne unterrichtet zu werden. Das Bundesinnenministerium (BMI) aber informierte die Richter nicht. Es teilte dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) auch nicht mit, dass das Land Nordrhein-Westfalen und die Bundespolizei für die Rückführung ein "Zeitfenster" am 13. Juli benannt hatten. Bei Seehofers Leuten liefen Informationen zusammen. Sie ließen die Sache aber laufen und stoppten die rechtswidrige Aktion nicht. Das zeigt eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei.

Sami A. gilt als islamistischer Gefährder, am 13. Juli wurde er nach Tunesien abgeschoben. Das VG Gelsenkirchen sah sich von Behörden gezielt ausgetrickst. Noch während der Abschiebung erging ein Beschluss, die Rückführung zu stoppen, vergeblich. Das Oberverwaltungsgericht Münster nannte die Aktion "evident" rechtswidrig. Sami A. muss nun zurückgeholt werden.

"Das BMI hat sehenden Auges eine illegale Abschiebung über die Bühne gehen lassen. Bund, Land und Stadt haben damit gemeinschaftlichen Rechtsbruch begangen", sagt Ulla Jelpke (Linke). Das BMI hat ihre Anfrage beantwortet, über die zuerst die Tageszeitung taz berichtete. Demnach haben Bamf, NRW-Behörden und BMI bis in die Nacht des 11. Juli emsig über Sami A. kommuniziert. Um 22.30 Uhr habe das Bamf das BMI schriftlich über die Bitte des VG Gelsenkirchen "um eine Stellungnahme und die Abgabe einer Stillhaltezusage" informiert, heißt es.

Im BMI wusste man spätestens jetzt, dass die Richter in der brisanten Causa unterrichtet werden wollten. Nichts dergleichen geschah. Das Bamf, das mit dem Gericht in Kontakt stand, soll von Seehofers Mitarbeitern auch nicht erfahren haben, dass NRW und die Bundespolizei den 13. Juli für die Abschiebung angepeilt hatten. Die Sache sei noch nicht ganz sicher gewesen, so das BMI. In der Folge gab das Bamf dem Gericht eine Auskunft, in der die entscheidende Information fehlte: dass die Abschiebung unmittelbar bevorstand.