Von Daniel Brössler, Berlin

Labore in Frankreich und Schweden haben Erkenntnisse der Bundeswehr bestätigt, dass der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny mit einem Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin mit. Die Bundesregierung habe mehrere europäische Partner um eine unabhängige Überprüfung des deutschen Nachweises anhand neuer Proben gebeten. Die nun vorliegenden Ergebnisse aus Frankreich und Schweden bestätigten das Resultat eines Speziallabors der Bundeswehr.

Russland, das eine Vergiftung Nawalnys als Ursache seines Zusammenbruchs auf einem Inlandsflug bestreitet, gerät damit weiter unter Druck. "Wir erneuern die Aufforderung, dass sich Russland zu den Geschehnissen erklärt", sagte Seibert. Es liege ein "schwerwiegender Verstoß" gegen das Chemiewaffenübereinkommen vor. Deutschland stehe mit seinen europäischen Partnern "in engem Austausch zu weiteren Schritten". Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki forderte Deutschland und die EU auf, den mit Russland betriebenen Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 als Konsequenz des Giftanschlags auf Nawalny zu beenden. "Man kann nicht Russland aus der Ferne mit dem Zeigefinger drohen und sich anschließend mit dem Konzern Gazprom in das Nord-Stream-2-Projekt verstricken", schrieb Morawiecki in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Bundesregierung hatte zuletzt nicht mehr ausgeschlossen, dass auch Nord Stream 2 von neuen Sanktionen gegen Russland betroffen sein könnte.

Nawalnys Zustand hat sich unterdessen weiter verbessert. Er sei nun vollständig von der maschinellen Beatmung entwöhnt worden und könne das Krankenbett zeitweilig verlassen, teilte die Berliner Charité, in der Nawalny behandelt wird, mit. Die Vergiftung Nawalnys hatte zu einem schweren Zerwürfnis zwischen Berlin und Moskau geführt. Das russische Außenministerium teilte mit, Außenminister Sergej Lawrow habe einen für diesen Dienstag geplanten Besuch in Berlin abgesagt. Grund seien Terminänderungen seines deutschen Kollegen Heiko Maas.