Die Nato hat sich den Forderungen nach lückenloser Aufklärung der mutmaßlichen Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny angeschlossen. "Was wir jetzt brauchen, ist eine transparente Ermittlung, um herauszufinden, was passiert ist", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch am Rande des Treffens der EU-Verteidigungsminister in Berlin. Es gebe keinen Grund, die Untersuchungsergebnisse der Ärzte zu bezweifeln. Es müsse sichergestellt werden, dass die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden. Ärzte der Berliner Charité hatten erklärt, sie gingen davon aus, dass Nawalny vergiftet wurde. Er liegt seit fast einer Woche im Koma. Russlands Staatsführung zog am Dienstag Testergebnisse der Charité in Zweifel.