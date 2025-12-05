Der Ruf der Italienerin Federica Mogherini ist erst einmal ruiniert. Fünf Jahre lang, bis zum Jahr 2019, war sie Außenbeauftragte der Europäischen Union und damit eine der wichtigsten Figuren im Brüsseler Politikbetrieb. Danach übernahm sie den Posten als Rektorin der Elitehochschule Europakolleg in Brügge, einer Kaderschmiede der EU. Doch seit dem Dienstag dieser Woche steht sie unter Korruptionsverdacht. Mogherini soll ihrer Hochschule einen gut dotierten Auftrag der EU besorgt haben, indem sie alte Drähte nach Brüssel nutzte. Und die Höchststrafe für Federica Mogherini war wohl: Eva Kaili schwang sich umgehend zu ihrer Fürsprecherin auf. „Brüssel ist kein sicherer Ort für Politiker“, sagte die Griechin, die mittlerweile in Italien lebt.