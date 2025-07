Unbekannte Täter haben die Fassade des Amtsgerichts Leipzig großflächig mit schwarzer Farbe beschmiert. Zudem sei in der Nacht die Eingangstür mit Steinwürfen beschädigt worden, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig. Im Internet wurde ein anonymes Bekennerschreiben veröffentlicht. Darin wird die Tat in Zusammenhang gerückt mit der Inhaftierung der non-binären Person Maja T. in Ungarn. „Maja muss zurück!“, heißt es in dem Schreiben. T. steht in Budapest vor Gericht wegen mutmaßlicher Körperverletzungen im Zuge von Protesten gegen Rechtsextreme im Februar 2023. Die Person war in Deutschland verhaftet und 2024 nach Ungarn ausgeliefert worden. Das Bundesverfassungsgericht hatte dies in einem Eilbeschluss untersagt, doch die Entscheidung erreichte die Behörden wenige Minuten zu spät. Maja T. ist in Ungarn in einen Hungerstreik getreten.