15. November 2018, 11:53 Uhr Fall Khashoggi Saudischer Ankläger fordert Todesstrafe für Verdächtige

Die fünf Männer sollen an der Tötung von Journalist Jamal Khashoggi in Istanbul beteiligt gewesen sein.

Der saudische Generalstaatsanwalt hat im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi die Todesstrafe für fünf mutmaßlich an der Tat Beteiligte gefordert. Das sagte er bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Riad. Es seien insgesamt elf Männer angeklagt, als Drahtzieher gelte der ehemalige Vizechef des Geheimdienstes, Ahmed al-Asiri.

Die türkischen Behörden verdächtigen ein mutmaßlich aus Riad entsandtes Mordkommando mit 15 Mitgliedern, Khashoggi Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul erwürgt, seine Leiche zerstückelt und anschließend in Säure aufgelöst zu haben. Nach Darstellung Riads vom Donnerstag sollte das 15-köpfige Team Khashoggi überzeugen, mit ihnen nach Saudi-Arabien auszureisen. Die Situation sei eskaliert und dem im Exil lebenden Kolumnisten sei eine Injektion verabreicht worden, an der er starb. Sein Körper sei zerstückelt und aus dem Konsulat gebracht worden.

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman war in den vergangenen Tagen in Verdacht geraten, selbst in den Mord an dem 59-jährigen Kolumnisten der Washington Post verwickelt zu sein, ihn möglicherweise in Auftrag gegeben zu haben. Um diesen Verdacht zu stützen, hatte die Türkei Tonbandaufnahmen veröffentlicht, die bin Salman belasten sollen. US-Sicherheitsberater John Bolton bezeichnete diese Spur als falsch. Bolton sagte, er habe das Tonband nicht selbst gehört, "aber nach Einschätzung derjenigen, die es gehört haben", gebe es keine Verbindungen zwischen dem Killerkommando und dem Königshaus in Saudi-Arabien.

Es ist das erste Mal, dass sich offizielle Stellen in Riad zu den Umständen von Khashoggis Tod äußern. Unter internationalem Druck hatte Riad nach wochenlangen Dementis bestätigt, dass Khashoggi am 2. Oktober im Istanbuler Konsulat zu Tode gekommen sei, dies jedoch zunächst als Ergebnis eines eskalierten Streits dargestellt. Zudem wurden 18 ungenannte Verdächtige festgenommen und zwei hochrangige Regierungsmitarbeiter entlassen. Später gab die Staatsanwaltschaft indirekt zu, dass der Regierungskritiker "vorsätzlich" getötet wurde. Angesichts des Verdachts, dass der mächtige Thronfolger bin Salman die Tat in Auftrag gegeben hatte, betonte die Führung in Riad aber, dass es sich um einen nicht-autorisierten Einsatz gehandelt habe.