In der DDR gab es den Skispringer Falko Weißpflog (nicht zu verwechseln mit dem Vierschanzentournee-Sieger Jens Weißflog). Weißpflog gewann immerhin WM-Bronze, aber bekannt war er für seinen waghalsigen Sprungstil. Das muss Johann Hölzel fasziniert haben. Denn der Musiker beschloss, sich Falco zu nennen , als er Weißpflog im Fernsehen sah. Aus Hölzel wurde Falco und aus Falco wurde ein berühmter Musiker – und ein tragischer. Falco trank, Falco zweifelte, Falco nahm Drogen und Falco starb 1998 mit 40 Jahren bei einem Verkehrsunfall.

Johann Hölzel kam am 19. Februar 1957 in Wien zur Welt – als einzig Überlebender von Drillingen; seine Mutter Maria hatte die beiden anderen Kinder im dritten Schwangerschaftsmonat verloren. Als Johann fünf war, wurde ihm das absolute Gehör bescheinigt. Er lernte E-Gitarre und später E-Bass, er schloss sich Musikgruppen an und gründete schließlich eigene Bands, etwa Spinning Wheel, ehe sein erster großer Hit entstand: „Der Kommissar“. Nun galt er als einer der ersten erfolgreichen weißen Rap-Sänger.

„Falco war in den Achtzigern und Neunzigern mit dem „Kommissar“, mit „Vienna Calling“, mit „Rock Me Amadeus“, mit „Jeanny“ ein Bad Boy und ein Superstar“, schrieb die Süddeutsche Zeitung. „Rock Me Amadeus“ wurde ein Welterfolg, und der Österreicher belegte mit diesem Song den ersten Platz der amerikanischen Hitparade, was zuvor kein Europäer geschafft hatte. Falco, dessen Vorbild David Bowie war, kultivierte sein Image: glatt gekämmte, gegelte Haare, Designeranzug, Sonnenbrille. Manche nannten ihn Snob und seine Texte oberflächlich.

Musikalisch ging es fortan bergab und wieder bergauf (und dann noch mal bergab und wieder bergauf), und das galt auch für den Musiker selbst. Für eine Karriere wie die von Falco, „da brauchst du ein verlässliches Selbst“, sagte André Heller einmal. „Aber wenn einem der Vater sagt, mit dieser Drecksmusik wolle er nicht in Berührung kommen, wenn man immer entwertet wird daheim, dann stellt sich beim Höhenflug schnell Flugangst ein.“ Dieser Vater, Alois Hölzel, sagte in einem Interview weit nach Falcos Tod: „Einmal hat mich der Hansi auf sein Konzert eingeladen. Das war für mich der ärgste Lärm seit dem Zweiten Weltkrieg.“

Am 6. Februar 1998 starb Falco bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik, ein Bus rammte seinen Geländewagen. Die Obduktion ergab, dass Falco vor dem Unfall Alkohol, Kokain und Marihuana konsumiert hatte. Er wurde auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt. 4000 Menschen waren dabei.