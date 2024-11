Der schleswig-holsteinische SPD-Bundestagsabgeordnete Bengt Bergt hat sich wegen eines manipulierten und auf Instagram geteilten Videos schriftlich bei Friedrich Merz entschuldigt und das Video gelöscht. „Ich kann verstehen, dass Satire – geteilt von einem Politiker – als politische Aussage gewertet werden kann“, hieß es in dem Brief von Bergt. „Außerdem räume ich ein, dass der Inhalt des Videos sehr überspitzt, teilweise hart, zum Teil vielleicht auch zu hart formuliert war – und dass der Inhalt als ehrrührig empfunden wird“, fuhr Bergt fort. Er habe die Wirkung des Videos unterschätzt: „Dafür möchte ich mich bei Ihnen ausdrücklich entschuldigen.“ Für das Video war die Stimme des CDU-Chefs Merz künstlich imitiert und ihm Falschaussagen wie „Die CDU/CSU verachtet Sie alle“ und „Wir verachten die Demokratie“ in den Mund gelegt worden. Zunächst hatte Bengt Bergt das am Montag veröffentlichte Video als überspitzte Satire verteidigt.