Von Alex Rühle, Stockholm

Schweden hat in der muslimischen Welt seit einiger Zeit einen verheerenden Stand. Die Massendemonstrationen von Marokko bis Pakistan, die in Brand gesetzte schwedische Botschaft in Bagdad, die Aufrufe verschiedener islamistischer Gruppierungen, schwedische Staatsbürger umzubringen - all das kam auch in den internationalen Medien an und wurde stets und zu Recht mit den Koranverbrennungen in Verbindung gebracht, die der irakische Asylbewerber Salwan Momika regelmäßig in Stockholm veranstaltet, angeblich im Namen der Meinungsfreiheit.