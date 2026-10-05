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IrankriegUSA ziehen überraschend Bomber aus Großbritannien ab

Lesezeit: 3 Min.

Vom britischen Luftwaffenstützpunkt Fairford aus haben seit dem Frühjahr wiederholt US-Flugzeuge Angriffe auf Ziele in Iran gefloge.  B-1 -Bomber beim Start Ende September.
Vom britischen Luftwaffenstützpunkt Fairford aus haben seit dem Frühjahr wiederholt US-Flugzeuge Angriffe auf Ziele in Iran gefloge. B-1-Bomber beim Start Ende September.
Alastair Grant/AP/dpa

Offenbar aus Angst vor iranischen Anschlägen hat die US-Luftwaffe zwölf „B-1“-Flugzeuge vom südenglischen Stützpunkt Fairford abgezogen. Gewarnt wird auch vor Attacken auf US-Flugplätze in Deutschland.

Von Reymer Klüver

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Die USA haben am Sonntag überraschend und in offenkundig großer Eile ihre Staffel von zwölf B-1-Bombern vom britischen Stützpunkt Fairford westlich von London abgezogen. Damit reagierten die amerikanischen Streitkräfte nach Informationen der New York Times auf neue Geheimdienstwarnungen über einen möglichen, von Iran gesteuerten Anschlag auf die Luftwaffenbasis. Das Pentagon bestätigte in der Nacht zum Montag die Rückverlegung der strategischen Bomber auf ihre Heimatstützpunkte im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten, ohne dafür einen Grund zu nennen. In der Erklärung hieß es aber, dass die Bomber auch von dort aus weiterhin weltweit eingesetzt werden könnten, „überall und jederzeit“.

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SZ PlusVon Reymer Klüver

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