Die USA haben am Sonntag überraschend und in offenkundig großer Eile ihre Staffel von zwölf B-1-Bombern vom britischen Stützpunkt Fairford westlich von London abgezogen. Damit reagierten die amerikanischen Streitkräfte nach Informationen der New York Times auf neue Geheimdienstwarnungen über einen möglichen, von Iran gesteuerten Anschlag auf die Luftwaffenbasis. Das Pentagon bestätigte in der Nacht zum Montag die Rückverlegung der strategischen Bomber auf ihre Heimatstützpunkte im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten, ohne dafür einen Grund zu nennen.