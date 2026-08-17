(SZ) Der Sommer ist Fahrradsaison, erst recht ein so heißer wie dieser. Leider ist er aber auch immer Fahrraddiebsaison. In einem traurigen neorealistischen Film von 1948, „Ladri di biciclette“, Fahrraddiebe, klaut ein junger Mann dem armen italienischen Tagelöhner Antonio Ricci das Fahrrad, ohne das er seinen Job nicht machen kann. Der Versuch, es zurückzubekommen, und sei es mit Gewalt, bringt dem bedauernswerten Ricci nur weiteres Unheil. Leider besaß er noch keines der gewaltigen Bügelschlösser von heute, die Granit Plus 10 000 oder ähnlich heißen und im Jahre 410 genügt hätten, Roms Tore vor den anstürmenden Westgoten zu versperren. Und doch finden die ladri immer neue Wege, sich des Rades zu bemächtigen. Aber nicht mehr lange. Das versprechen die E-Bike-Bauer, welche das sogenannte Urban 8 Ultra herstellen (nur am Rande: War die Welt wirklich schlechter, als Fahrräder noch Viktoria hießen oder Wanderer?): Dieses Rad brüllt Diebe nämlich an.