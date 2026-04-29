Schon in der Eingangshalle der Zentrale des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Berlin gibt man sich kämpferisch. „Mit Macht für die 8 – Hände weg vom 8-Stunden-Tag!“, strahlt da von den Bildschirmen. Ganz oben, mit Blick über die Stadtteile Tiergarten und Schöneberg, empfängt eine gut gelaunte Vorsitzende. Allerdings, das merkt man schnell, Yasmin Fahimi ist geladen. Sie hat einiges einzuwenden gegen die aktuellen Reformvorhaben von Union und SPD.
Interview mit DGB-Chefin Yasmin Fahimi„Unsere roten Linien sind klar“
Lesezeit: 9 Min.
Die Reformdebatte mache sie wütend, sagt Yasmin Fahimi. Ob Gesundheit, Arbeitsrecht, Sozialstaat – die DGB-Vorsitzende stellt sich gegen mehrere Vorschläge der Bundesregierung. Stattdessen fordert sie mehr Gerechtigkeit.
Interview von Bastian Brinkmann und Roland Preuß, Berlin
Krankenkassen:Gesetzlich Versicherte sollen für Klingbeils Haushaltsprobleme zahlen
Das Gesundheitssystem finanziert sich auch mit Geld aus dem Bundeshaushalt. Dieser Zuschuss soll jetzt überraschend gekürzt werden. Die Krankenkassen sind verärgert.
Lesen Sie mehr zum Thema