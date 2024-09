Sie wollte sich als liberale Innenministerin profilieren. Doch dann musste Nancy Faeser manches tun, was ihr nicht gefiel. Sogar Parteikollegen bezeichnen sie mittlerweile als Getriebene.

Von Markus Balser, Georg Ismar, Berlin

Der Gang zum Rednerpult ist schmerzhaft an diesem Donnerstagmorgen. Nancy Faeser humpelt mit Krücken durch den Bundestag. Saaldiener haben der Bundesinnenministerin einen schmucklosen Bürostuhl vor das Mikrofon gestellt. Faeser kämpft mit den Folgen einer Fußverletzung. Das ist nicht das einzige Handicap in diesen Tagen. Die Ministerin wirkt abgespannt. Die harten Verhandlungen der vergangenen Tage und der geplatzte Migrationsgipfel stecken ihr sichtbar in den Knochen.