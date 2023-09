Von Constanze von Bullion

Sie wappnet sich gern mit Fröhlichkeit, und wenn Nancy Faeser, 53, in der Öffentlichkeit auftaucht, umarmt sie meistens gleich mal irgendjemanden, lacht viel und strahlt ausdrückliche Herzlichkeit aus. In diesen Tagen allerdings schwinden die Gründe für demonstrativen Frohsinn. Die Bundesinnenministerin und Bewerberin als Ministerpräsidentin in Hessen steht in der Kritik, nicht ohne eigenes Zutun.